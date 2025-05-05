Інтерфакс-Україна
Події
13:54 05.05.2025

Тимчасова повірена у справах США Девіс прибула до Києва

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Тимчасова повірена у справах США Девіс прибула до Києва

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс прибула в Україну, повідомило в понеділок посольство Сполучених Штатів.

"Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні", - ідеться у повідомленні в Телеграмі.

Як повідомлялось, посол Девіс виконуватиме обов’язки Тимчасової повіреної у справах США, доки президент США не призначить нового посла США в Україні. Зараз Девіс виконує обов'язки посолки США в Республіці Кіпр. До призначення на посаду посла на Кіпрі Джулі Девіс працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва. У 2020 році вона була затверджена на посаді першого посла США в Республіці Білорусь з 2008 року. Раніше пані Девіс працювала заступницею помічника державного секретаря США у справах Західної Європи та Європейського Союзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею постійного представника Місії США при НАТО.

Теги: #девіс_джулі #повірена

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