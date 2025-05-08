Девіс і Шмигаль обговорили впровадження Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девівс і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі обговорили наступні кроки у впровадженні Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

"Рада зустрітися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем для обговорення спільних пріоритетів, зокрема наступних кроків у реалізації Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та підтримки зусиль президента Трампа щодо досягнення тривалого миру. Зусилля з відновлення та реконструкції сприятимуть безпеці та добробуту обох наших країн", - йдеться у повідомленні на сторінці посольства США у соцмережі Х в четвер.

У свою чергу в телеграм-каналі Шмигаль зазначив, що у продовження домовленостей з міністром фінансів США Скоттом Бессентом сторони скоординували спільні кроки для запровадження зони вільної торгівлі між Україною та США, що, на його думку, стане вагомим досягненням на шляху до процвітання наших країн і народів.

"Цінуємо участь США в круглому столі міністерського рівня Світового банку та МВФ та внесок американської держави у фінансову підтримку України. Відзначив важливу роль американського бізнесу, який працює в Україні, зберіг робочі місця та сплачує податки. Ми зацікавлені в тому, щоби більше компаній зі США інвестувало в нашу державу й брало участь у відбудові. Й угода про створення Інвестиційного фонду відновлення України надасть цьому потрібний імпульс", - додав він.