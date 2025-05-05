Інтерфакс-Україна
Події
11:53 05.05.2025

Сирський нагородив бійців, задіяних в Курській операції

2 хв читати
Сирський нагородив бійців, задіяних в Курській операції
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки нагородив військовослужбовців, які відзначилися у ході Курської операції.

"Під час робочої поїздки нагородив наших воїнів, які відзначилися у ході Курської операції. Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз", - написав він у понеділок в Телеграмі.

Головком зазначив, що противника, який переважає кількісно, можна перемогти лише нестандартними ходами.

"Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі", - наголосив він.

Сирський відзначив бійців 225-й окремий штурмовий полк за їх якісне та ефективне виконання завдань на Курщині та активній обороні на півночі України та в прикордонних районах РФ.

"Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині – 225-й окремий штурмовий полк. І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах рф – це насамперед про 225-й. Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм", - зазначив головком.

Теги: #курська_операція #нагороди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 30.04.2025
Зеленський відзначив держнагородами воїнів-прикордонників

Зеленський відзначив держнагородами воїнів-прикордонників

15:19 26.04.2025
ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

16:50 16.04.2025
Зеленський відзначив нагородами працівників ОПК

Зеленський відзначив нагородами працівників ОПК

18:58 11.04.2025
Зеленський відвідав поранених військових на Дніпропетровщині і відзначив їх державними нагородами

Зеленський відвідав поранених військових на Дніпропетровщині і відзначив їх державними нагородами

12:16 27.03.2025
Сирський: В операційній зоні угруповання військ "Курськ" українські воїни й надалі проводять оборонну операцію, здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії

Сирський: В операційній зоні угруповання військ "Курськ" українські воїни й надалі проводять оборонну операцію, здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії

15:51 24.03.2025
Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію

Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію

13:37 15.03.2025
Операція на Курщині продовжується – Зеленський

Операція на Курщині продовжується – Зеленський

12:55 14.03.2025
Зеленський відзначив держнагородами більше 300 воїнів

Зеленський відзначив держнагородами більше 300 воїнів

13:06 17.02.2025
Збірна України завоювала 30 медалей на Invictus Games-2025 у Канаді

Збірна України завоювала 30 медалей на Invictus Games-2025 у Канаді

17:13 06.02.2025
Зеленський відзначив держнагородами учасників курської операції і надав українське громадянство воїнам-іноземцям

Зеленський відзначив держнагородами учасників курської операції і надав українське громадянство воїнам-іноземцям

ВАЖЛИВЕ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

ОСТАННЄ

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, скрізь дощі, переважно короткочасні

UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

Мережко сподівається, що у другому турі виборів президента Румунії переможе здоровий глузд

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Викрито банду на чолі з українським "наркобароном", які щомісяця заробляли по 8 млн грн на кокаїні з Гондурасу

США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

Платформа United24 зібрала вже понад 56 млрд грн на підтримку України

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 10,65%

Внаслідок негоди знеструмлено 68 населених пунктів у п'яти областях

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА