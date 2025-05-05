Сирський нагородив бійців, задіяних в Курській операції

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки нагородив військовослужбовців, які відзначилися у ході Курської операції.

"Під час робочої поїздки нагородив наших воїнів, які відзначилися у ході Курської операції. Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз", - написав він у понеділок в Телеграмі.

Головком зазначив, що противника, який переважає кількісно, можна перемогти лише нестандартними ходами.

"Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі", - наголосив він.

Сирський відзначив бійців 225-й окремий штурмовий полк за їх якісне та ефективне виконання завдань на Курщині та активній обороні на півночі України та в прикордонних районах РФ.

"Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині – 225-й окремий штурмовий полк. І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах рф – це насамперед про 225-й. Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм", - зазначив головком.