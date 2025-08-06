Інтерфакс-Україна
Події
10:47 06.08.2025

Зеленський про річницю Курської операції: українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни

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Зеленський про річницю Курської операції: українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни
Фото: https://www.president.gov.ua

Більше року Україна проводить активні дії на території Курської та Бєлгородскої областей РФ, Курська операція показала, що українці будуть продовжувати захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський у першу річницю операції.

"Вже більше року Україна проводить активні дії на російській території – у Курській та Бєлгородській областях. Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він зазначив, що Курська операція стала справді особливою, оскільки розвідки світу її не передбачили, а росіяни – не очікували.

"Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни", - наголосив президент.

Зеленський подякував кожному солдату, сержанту та офіцеру й усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині.

"Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України", - додав він.

Теги: #зеленський #курська_операція

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