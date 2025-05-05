Інтерфакс-Україна
Події
09:47 05.05.2025

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 7 мирних жителів, в тому числі двоє дітей

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На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 7 мирних жителів, в тому числі двоє дітей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Протягом минулої доби окупаційна армія РФ використали для обстрілів населених пунктів Харківської області дев'ять КАБів, три БпЛА типу "Шахед" і один БпЛА типу "Герань-2", внаслідок атак постраждали семеро людей, з них – дві дитини, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Золочів постраждали 4 людей, серед яких двоє дітей, у м. Куп’янськ - 2 людей, у с. Циркуни - 3 людей", - написав Синєгубов у своєму Телеграмі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Богодухівському районі області знищено приватний будинок, частково пошкоджено 18 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі, три приватні автомобілі. В Ізюмському районі пошкоджено три адмінбудівлі, два ангари, вісім приватних домоволодінь, три багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та сім авто. У Куп'янському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири господарчі споруди та автомобіль. У Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків і господарчі споруди.

Теги: #харківська_область #обстріли

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