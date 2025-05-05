Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 106 авіаударів, зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5550 обстрілів, з них 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2628 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.