Інтерфакс-Україна
Події
06:55 05.05.2025

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

1 хв читати

Один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 понеділка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли сім суден, всі вони продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря вісім суден, з них два судна продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13391

Теги: #флот #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 05.05.2025
Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

03:06 05.05.2025
Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

22:42 04.05.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 177 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 177 військовослужбовців - Генштаб

22:39 04.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 201 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 201 ворожу атаку - Генштаб

08:16 04.05.2025
У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

08:11 04.05.2025
Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

22:04 03.05.2025
Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

21:57 03.05.2025
Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

16:28 03.05.2025
Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

12:38 03.05.2025
США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

Деякі діячі в ЄС блокують вступ України до союзу заради кращого місця на трибуні на червоній площі – Зеленський

Україна може отримати в 2025 році 3 млн снарядів, з них 1,8 млн – за "Чеською ініціативою" - Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

5 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Політика Трампа спонукає частину американців перебиратися в Європу - ЗМІ

Прокремлівський ультраправий кандидат і мер Бухареста вийшли в другий тур виборів президента Румунії – ЗМІ

Американський суд призупинив дію постанови про повернення співробітників "Голосу Америки" на роботу - ЗМІ

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

Прокремлівський кандидат лідирує в першому турі президентських виборів в Румунії

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом охопила близько 80 га - ДСНС

Одна людина дістала поранення через скидання вибухівки з ворожого дрона в Херсоні

Неможливо говорити про відправку миротворчих сил в Україну до укладення мирної угоди – Павел

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА