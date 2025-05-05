Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

Російська хакерська група NoName057 офіційно взяла на себе відповідальність за атаку на румунські сайти в день президентських виборів, повідомляє портал Digi24.ro в неділю.

"Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ, офіційний веб-сайт Міністерства юстиції та офіційний веб-сайт коаліційного кандидата Кріна Антонеску вийшли з ладу в неділю, 4 травня, а користувачі стикалися з різними помилками при доступі до них. Пізніше того ж дня влада підтвердила факт атаки, про яку офіційно заявила група NoName057", - йдеться в повідомленні на Digi24.ro.

Національний директорат кібербезпеки (DNSC) повідомив про відновлення функціонування сайтів о 14.00 неділі.

Відповідальність за DDoS-атаку на офіційні веб-сайти румунських установ взяла на себе група NoName057. У повідомленні на своїй офіційній групі в Телеграм хакери зазначають, що їм вдалося "відправити DDoS-сюрпризи" на сайти Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції.

NoName057(16) - проросійське хакерське угруповання, відоме серією кібератак на урядові веб-сайти, ЗМІ та приватні компанії в Україні, США та кількох європейських країнах. Незважаючи на відсутність чіткої структури, група діє як вільна мережа цифрових активістів, метою яких є привернення уваги та поширення прокремлівських наративів на Заході. Група діє та спілкується через канали Telegram, де вони заявляють про свої атаки, висловлюють погрози, знущаються над своїми жертвами та поширюють інформаційний або пропагандистський контент.

Джерело: https://techrider.ro/cybersecurity/update-gruparea-de-hackeri-rusi-noname057-revendica-oficial-atacul-asupra-site-urilor-din-romania-in-ziua-alegerilor-prezidentiale/