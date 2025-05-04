Прокремлівський кандидат лідирує в першому турі президентських виборів в Румунії

Дані екзит-полів проведених під час першого туру виборів президента в Румунії свідчать про перевагу ультраправого, прокремлівського кандидата, повідомляє портал HotNews.ro у неділю.

Йдеться про Джордже Сіміона, лідера ультраправої партії "Альянс за союз румунів". Згідно з результатами двох опитувань, здійснених соціологічними компаніями CURS і Avangarde за Сіміона, ймовірно, віддали голоси 30-33,1%.

За ним йде кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску — 22,9—23% підтримки. Майже стільки ж румунів 20,9—23% віддали голоси меру Бухареста Нікусору Дану. Якщо під час остаточного підрахунку голосів ніхто з кандидатів не перетне позначку у 50% голосів, то 18 травня відбудеться другий тур.

Лідер першого туру (за результатами екзит-полів) Крін Антонеску оголошений персоною non grata в Україні й Молдові ще з 2011 року. Йому інкримінували контакти із російськими спецслужбами, які, до того ж відбувалися в Чернівцях.

Як повідомлялося в грудні 2024 року Конституційний суд Румунії одноголосно ухвалив рішення про скасування результатів першого туру президентських виборів за два дні до другого. Скасування виборів відбулося на тлі розсекречення інформації від спецслужб, яка свідчить про втручання РФ у вибори. Тоді у першому турі перемагав також симпатик Путіна ультраправий політик Келін Джорджеску.