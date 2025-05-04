Неможливо говорити про відправку миротворчих сил в Україну до укладення мирної угоди – Павел

Президент Чеської Республіки Петр Павел вважає передчасним обговорювати відправку миротворців в Україну до укладення мирної угоди. Про це чеський лідер заявив під час спільної з Володимиром Зеленським прес-конференції після переговорів двох президентів у неділю.

"Що стосується розміщення миротворчих сил на території України – поки що ми не можемо про це говорити. Оскільки ще не укладена мирна угода, про мандат важко сказати щось конкретно. Рішення прийматимуть окремі держави, кого і в якій кількості вони будуть відправляти. Україна це самостійна держава. Україна даватиме на це дозвіл", - заявив Павел.