Інтерфакс-Україна
Події
12:09 04.05.2025

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

1 хв читати
УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим від нічної атаки БпЛА з боку Росії у двох районах столиці.

"Цієї ночі загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працював на місці ліквідації наслідків нічної атаки на Київ. Волонтери працювали у двох районах, де допомагали постраждалим і рятувальникам", - повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.

Волонтери надали першу домедичну допомогу двом постраждалим та психологічну допомогу тим, хто опинився в епіцентрі подій.

Як повідомлялося, внаслідок падіння уламків БпЛА станом на ранок в Києві 11 постраждалих, з них двох дітей. Сталися пожежі в будинках у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах, постраждали автівки.

 

Теги: #київ #тчху #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 04.05.2025
У Києві вже 11 постраждалих через атаку БпЛА - ДСНС

У Києві вже 11 постраждалих через атаку БпЛА - ДСНС

03:27 04.05.2025
Через атаку ворожих дронів в столиці постраждало 7 людей – ДСНС

Через атаку ворожих дронів в столиці постраждало 7 людей – ДСНС

02:06 04.05.2025
У Києві внаслідок атаки постраждали двоє дітей - КМВА

У Києві внаслідок атаки постраждали двоє дітей - КМВА

01:28 04.05.2025
У Києві вже є одне звернення після дронової атаки - Кличко

У Києві вже є одне звернення після дронової атаки - Кличко

01:01 04.05.2025
У Святошинському районі горять три будинки через падіння уламків БпЛА, у Оболонському горить авто і будинок – КМВА

У Святошинському районі горять три будинки через падіння уламків БпЛА, у Оболонському горить авто і будинок – КМВА

19:17 03.05.2025
Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

19:16 03.05.2025
У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

12:51 03.05.2025
УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

12:36 03.05.2025
Через ворожі авіаудари по Боровій Харківської області загинув місцевий житель

Через ворожі авіаудари по Боровій Харківської області загинув місцевий житель

19:20 02.05.2025
Компенсацію отримали вже 48 киян, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, надійшла 61 заява – Кличко

Компенсацію отримали вже 48 киян, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, надійшла 61 заява – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Через ворожі обстріли загинув чоловік, двоє жінок отримали поранення на Сумщині

Укргiдрометцентр попереджає про грози на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей

Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

Зеленський обговорив з прем’єром Австралії продовження підтримки України та співпрацю в межах коаліції охочих

У Румунії проходять президентські вибори

Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

У лікарнях Запоріжчини залишаються 16 постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА, їхня загальна кількість досягла 34 осіб - Федоров

Окупанти скерували БпЛА по Марганцю, троє постраждалих – Лисак

На Черкащині внаслідок атаки ворожих дронів є пошкодження, над областю знищено 15 БпЛА – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА