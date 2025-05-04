УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим від нічної атаки БпЛА з боку Росії у двох районах столиці.

"Цієї ночі загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працював на місці ліквідації наслідків нічної атаки на Київ. Волонтери працювали у двох районах, де допомагали постраждалим і рятувальникам", - повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.

Волонтери надали першу домедичну допомогу двом постраждалим та психологічну допомогу тим, хто опинився в епіцентрі подій.

Як повідомлялося, внаслідок падіння уламків БпЛА станом на ранок в Києві 11 постраждалих, з них двох дітей. Сталися пожежі в будинках у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах, постраждали автівки.