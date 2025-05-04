Інтерфакс-Україна
Події
08:42 04.05.2025

Ворог атакував Ізюмський район БпЛА, є пошкодження інфраструктури - ДСНС

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Ворог атакував Ізюмський район БпЛА, є пошкодження інфраструктури - ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська в ніч на неділю атакували безпілотниками Ізюмський район Харківської області, в результаті цього виникли пожежі та пошкоджено поштове відділення, навчальний заклад, складську будівлю та сільраду, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вночі ворог атакував безпілотниками населені пункти Ізюмського району на Харківщині: є руйнації, виникли пожежі", - сказано в повідомленні.

Зокрема, в Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа, площею 500 кв.м. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку.

У с. Левківка Ізюмського району горів навчальний закладна площі 200 кв.м. А ще – складська будівля й трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради.

Попередньо, без жертв і постраждалих, додали в ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/42318

Теги: #пошкодження #харківська #обстріли

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