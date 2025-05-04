Інтерфакс-Україна
Події
08:16 04.05.2025

У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

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У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

У Чорному морі станом на ранок неділі зафіксовано один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" з залпом до 6 ракет, повідомили Військово-Морські сили Збройних сил України.

Так, станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет. Проте в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Разом з тим, в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 3 судна, які продовжили рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13366

Теги: #корабель #вмс #рф

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