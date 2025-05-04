Інтерфакс-Україна
Події
08:04 04.05.2025

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих – ОВА

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Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих – ОВА

Російські війська за добу здійснили 497 обстрілів у 10 населених пунктах Запорізької області, двоє постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 497 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За його словами, війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Малинівці, Темирівці та Новодарівці, а 256 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 15 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівку та Новодарівку, а 216 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 26 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів.

Федоров додав, щ щонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів.

"Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки. Попередньо, поранені двоє людей. Наслідки атаки встановлюються", - написав він.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19069

https://t.me/ivan_fedorov_zp/19070

Теги: #постраждалі #запорізька #обстріли

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