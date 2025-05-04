У Києві внаслідок атаки постраждали двоє дітей - КМВА

Двоє дітей постраждали внаслідок ворожої атаки Києва, повідомив начальник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Оболонському районі внаслідок атаки постраждало двоє дітей 14 та 17 років", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, Пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА в трьох приватних будинках у Святошинському районі, у Оболонському горять 7 автівок і будинок. Мер Віталій Кличко повідомив раніше, що у Києві вже є одне звернення на тлі дронової атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1091