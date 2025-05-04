Інтерфакс-Україна
Події
02:06 04.05.2025

У Києві внаслідок атаки постраждали двоє дітей - КМВА

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Двоє дітей постраждали внаслідок ворожої атаки Києва, повідомив начальник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Оболонському районі внаслідок атаки постраждало двоє дітей 14 та 17 років", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, Пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА в трьох приватних будинках у Святошинському районі, у Оболонському горять 7 автівок і будинок. Мер Віталій Кличко повідомив раніше, що у Києві вже є одне звернення на тлі дронової атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1091

Теги: #київ #постраждалі #атаки

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