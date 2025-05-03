Інтерфакс-Україна
Події
21:50 03.05.2025

Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків

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Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків

Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

За словами президента, станом на зараз інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, крім російського бажання і далі воювати. "Кожної ночі під сотню шахедів. Тільки за один цей тиждень від понеділка по суботу вже більш ніж 950 російських авіабомб", - сказав він.

Також він наголосив, що щодня інтенсивні бої тривають на покровському напрямку, на інших донецьких напрямках.

"Ми відповідаємо по всьому фронту, а також на території Курської та Білгородської областей, де зберігається наша активність", - зазначив президент.

 

 

 

 

Теги: #припинення_вогню #зеленський

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