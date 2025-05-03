Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

Російські війська в суботу атакували людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - сказано в його телеграмі.

Прокудін закликав мешканців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки там спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.

"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!". – зазначив він.