Інтерфакс-Україна
Події
19:17 03.05.2025

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

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Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

Російські війська в суботу атакували людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо - одна людина загинула, ще двоє дістали поранення", - сказано в його телеграмі.

Прокудін закликав мешканців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу, оскільки там спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.

"Наші сили оборони працюють - більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!". – зазначив він.

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

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