Інтерфакс-Україна
Події
13:08 03.05.2025

Грози та сильний вітер очікуються на півночі та в центрі України в неділю

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Грози та сильний вітер очікуються на півночі та в центрі України в неділю

Небезпечні метеорологічні явища у вигляді сильного вітру та грози очікуються в Україні в неділю, попереджають в Укргідрометцентрі.

"4 травня вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, в Україні, крім південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #попередження #пориви_вітру #укргідрометцентр

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