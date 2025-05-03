Грози та сильний вітер очікуються на півночі та в центрі України в неділю

Небезпечні метеорологічні явища у вигляді сильного вітру та грози очікуються в Україні в неділю, попереджають в Укргідрометцентрі.

"4 травня вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, в Україні, крім південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.