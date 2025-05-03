Інтерфакс-Україна
Події
11:50 03.05.2025

Зеленський про можливий вихід США з переговорного процесу: Я впевнений, що Європа буде поруч

1 хв читати
Зеленський про можливий вихід США з переговорного процесу: Я впевнений, що Європа буде поруч

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що країни Європи продовжать підтримувати Україну в боротьбі з РФ після виходу США з переговорного процесу.

"Бачите, як складно зробити навіть перший крок - припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, - як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускіми залишилися сам на сам. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Теги: #переговори #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 03.05.2025
США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

08:33 03.05.2025
Пентагон провів успішне випробування морської гіперзвукової ракети з новим типом запуску

Пентагон провів успішне випробування морської гіперзвукової ракети з новим типом запуску

08:07 03.05.2025
Nike та Adidas закликали адміністрацію Трампа звільнити взуття від тарифів

Nike та Adidas закликали адміністрацію Трампа звільнити взуття від тарифів

07:44 03.05.2025
США та Ізраїль близькі до угоди про доставку гуманітарної допомоги в Газу — ЗМІ

США та Ізраїль близькі до угоди про доставку гуманітарної допомоги в Газу — ЗМІ

07:20 03.05.2025
Держдеп США пояснив заяву щодо можливого відходу США від переговорів між Україною та РФ

Держдеп США пояснив заяву щодо можливого відходу США від переговорів між Україною та РФ

19:38 02.05.2025
МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

09:45 02.05.2025
Держдеп США оголосив про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною

Держдеп США оголосив про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною

05:50 02.05.2025
Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

18:33 01.05.2025
Головування Польщі в Раді ЄС все ще може завершитися відкриттям частини переговорних розділів про вступ України в ЄС - Стефанішина

Головування Польщі в Раді ЄС все ще може завершитися відкриттям частини переговорних розділів про вступ України в ЄС - Стефанішина

20:41 29.04.2025
Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

Узгоджений в Лондоні перелік умов включає 22 дії – Келлог

ВАЖЛИВЕ

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

Країни, які допомагали РФ, точно не братимуть участі у відбудові України - Зеленський

Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

Зеленський переконаний, що у разі припинення вогню будуть його порушення: треба дуже швидко вирішити питання моніторингу

Зеленський: Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам

ОСТАННЄ

Зеленський сподівається на зустріч радників з нацбезпеки в Києві

УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

Через ворожі авіаудари по Боровій Харківської області загинув місцевий житель

Через атаку ворожих БпЛА на прифронтове селище на Харківщині сталася пожежа, постраждали дві жінки

Країни, які допомагали РФ, точно не братимуть участі у відбудові України - Зеленський

Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

Окупанти вдарили КАБом по будівлі частини ДСНС у Куп’янську, без постраждалих

Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

Зеленський переконаний, що у разі припинення вогню будуть його порушення: треба дуже швидко вирішити питання моніторингу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА