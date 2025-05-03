Зеленський про можливий вихід США з переговорного процесу: Я впевнений, що Європа буде поруч

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що країни Європи продовжать підтримувати Україну в боротьбі з РФ після виходу США з переговорного процесу.

"Бачите, як складно зробити навіть перший крок - припинення вогню. Уявіть собі, всі розуміють, питання територій, санкцій, - як це буде складно. І тому є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускіми залишилися сам на сам. Це такі сигнали. Але все одно Європа, впевнений я, що буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані. Для нас це важливо", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.