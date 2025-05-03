Інтерфакс-Україна
Події
11:44 03.05.2025

Зеленський про розмову з Трампом у Ватикані: Це найкраща розмова з усіх, що були до цього

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Зеленський про розмову з Трампом у Ватикані: Це найкраща розмова з усіх, що були до цього
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав перемовини з президентом США Дональдом Трампом 26 квітня у Ватикані, куди вони прибули, щоб взяти участь у прощанні з Папою Римським Франциском, найкращою за всі, що були раніше.

"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я впевнений, що після нашої зустрічі у Ватикані президент Трамп почав дивитись на все трішки по-іншому. Подивимося. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо", - додав президент України.

Як повідомлялося, Трамп провів зустріч із Зеленським минулої суботи. ЗМІ публікували фотографії, на яких видно, як лідери сидять на стільцях один навпроти одного у соборі Святого Петра у Ватикані.

Теги: #трамп #зеленський #ватикан

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