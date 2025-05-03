Інтерфакс-Україна
Події
10:03 03.05.2025

Через удари РФ по Харкову постраждала 51 людина, серед них двоє неповнолітніх

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Через удари РФ по Харкову постраждала 51 людина, серед них двоє неповнолітніх
Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожих ударів по Харкову різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримав 51 мирний житель, серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років, повідомляє прокуратура Харківської області.

"Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Національна поліція України в Телеграм, до лікарні доправили 11 постраждалих.

"На місцях влучань працюють працівники поліції, рятувальники та медики. Вони допомагають громадянам евакуюватися з пошкоджених осель, надають медичну та психологічну допомогу, рятують постраждалих", - зазначено в повідомленні.

За даними прокуратури, у період орієнтовно з 21:30 до 22:15 п'ятниці ворог застосував щонайменше 15 ударних БпЛА, попередньо – типу "Герань-2". Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у результаті обстрілів Харкова та чотирьох населених пунктів Харківської області загинув 47-річний чоловік, не уточнивши, де саме.

За словами чиновника, ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема, 11 КАБ, 3 FPV-дрони, 21 БпЛА типу "Шахед" та 28 БпЛА типу "Герань-2". Зокрема ворог вдарив 17 БпЛА типу "Герань-2" по чотирьох районах Харкова: Слобідському, Салтівському, Київському та Основʼянському.

 

Теги: #атака_бпла_рф #харківська_область

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