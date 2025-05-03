Протягом минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів загинула одна людина, 48 осіб поранено

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби внаслідок ворожих ударів постраждали 4 населені пункти та місто Харків. У результаті обстрілів загинув 47-річний чоловік, а 48 людей отримали поранення, зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема, 11 КАБ, 3 FPV-дрони, 21 БпЛА типу "Шахед" та 28 БпЛА типу "Герань-2".

"Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Купʼянському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, магазин і багатоквартирний будинок; у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватних житлових будинки, 2 господарчі споруди і зруйновано складську будівлю; у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Також обстріли зазнав і Харків. Ворог вдарив 17 БпЛА типу "Герань-2" по чотирьох районах міста: Слобідському, Салтівському, Київському та Основʼянському. Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі та приватні будинки.

"Упродовж доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. На Купʼянському напрямку відбулося шість боєзіткнень, зокрема, противник атакував у районах Вовчанська та Камʼянки. На Купʼянському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове", - підсумував начальник ОВА.