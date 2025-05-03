Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 122 од. техніки

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 4 танки, 48 артсистем, 126 БПЛА, а також 122 од. автомобільної та спеціальної техніки, повідомив Генштаб ЗСУ в Телеграм у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали: особового складу — близько 955470 (+1170) осіб, танків — 10745 (+4) од, бойових броньованих машин — 22369 (+0) од, артилерійських систем — 27234 (+48) од, РСЗВ — 1375 (+0) од, засобів ППО — 1153 (+1) од, літаків — 370 (+0) од, гелікоптерів — 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34665 (+126) од, крилатих ракет — 3197 (+1), кораблів/катерів — 28 (+0), підводних човнів — 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн — 47003 (+121), спеціальної техніки — 3870 (+1)", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Дані уточнюються.