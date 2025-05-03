3 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1165 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1165 RUSSIAN AGRESSION

3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси, День Сонця, Міжнародний день лісових дитячих садків, День поширення інформації про дитячий інсульт, Всесвітній день анкілозуючого спондиліту, Міжнародний день дикої коали, Міжнародний день астрономії (Весняний день астрономії), День кондитера, День вуличного музиканта, Всесвітній день садівництва, Всесвітній день лабіринту, Міжнародний день дронів (Міжнародний день БПЛА).

30 років тому, в 1995 році, Указом Президента Леоніда Кучми був заснований перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.

Орден, призначений для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Автор знаків ордена — художник Олексій Руденко. Орден має три ступені.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Феодосія Печерського.

Всесвітній день свободи преси

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/DEС/48/432.

Свобода у вираженні людьми власних думок та відкритий доступ до інформації — невід’ємні складові демократичного суспільства. Недаремно голос журналістів здавна вважається голосом громадськості, адже саме завдяки їхній діяльності ми можемо робити вибір, який базується на фактах. Проте далеко не завжди журналісти можуть виконувати свою роботу без страху й стороннього тиску — висвітлення небажаних для владних чи кримінальних структур фактів часто призводить до ризику загинути або потрапити за грати. Нагадуванням про необхідність поважати свободу ЗМІ, а також приводом для обговорення журналістської професійної етики є Всесвітній день свободи преси, який відзначається щороку 3 травня.

День Сонця

Відзначається щорічно з 1994 р. за ініціативою Міжнародного товариства сонячної енергії.

Вперше започаткований у Сполучених Штатах у 1978 році президентом Джиммі Картером, цей день став охоплювати "сонячні" заходи по всьому світу, має заохочувати перехід на відновлювані джерела енергії.

Міжнародний день дронів (Міжнародний день БПЛА)

Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника, святкують з 2015 року, коли його вперше провели у США Сара та Девід Оніл. Свято проводять у першу суботу травня.

22 березня 2015 року любитель дронів і учасник шоу That Drone Show Девід Оніл запропонував провести веселі перегони на пляжі, де запустив цілу купу чорних та білих апаратів. Вони не лише літали та транслювали відео, але й видавали смішні звуки. Ця подія так розвеселила присутніх, що Девід вирішив проводити день дронів щороку. Щоправда, дату проведення він переніс на травень, коли панує більш тепла та ясна погода. Тож з 2016 року Міжнародний день безпілотників проводять у першу суботу травня.

Мета заходу – показати, що дрони можна застосовувати не лише з військовою та розвідувальною метою. Організатори бажають донести думку, що безпілотні технології можуть давати широкі мирні можливості: рятувати людей, що заблукали, оцінювати якість росту сільськогосподарських культур та іншим чином стимулювати розвиток економіки.

Міжнародний день лісових дитячих садків

Міжнародний день лісових дитячих садків відзначається щорічно 3 травня, зазначає важливість природного середовища у вихованні дітей. Цей день об'єднує, так звані, лісові дитячі садки з понад 20 країн світу, сприяє обміну досвідом та популяризації концепції навчання на відкритому повітрі.

День поширення інформації про дитячий інсульт

Щороку у першу суботу травня відзначається День поширення інформації про дитячий інсульт, щоб підвищити обізнаність дітей про ризик інсульту та сприяти ранньому виявленню та лікуванню.

Всесвітній день анкілозуючого спондиліту

Всесвітній день анкілозуючого спондиліту відзначається в першу суботу травня кожного року, щоб підвищити обізнаність про анкілозуючий спондиліт (АС), тип артриту, який вражає переважно хребет.

День кондитера

День кондитера – це дата, присвячена професійним кухарям, які спеціалізуються на виготовленні солодощів. Святкується 3 травня та має велике міжнародне значення.

День вуличного музиканта

Свято вуличної музики кожного року охоплює все більше міст та країн. Традиційно День вуличного музиканта відзначають у першу суботу травня. Святкування відбувається за різними проєктами в залежності від масштабів події. Це може бути одноденний фестиваль музики або цілий марафон музичних заходів.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Миколи Федоровича Яковченка (1900–1974), українського актора театру та кіно;

120 років від дня народження Юрія Андріяновича Лавріненка (1905−1987), українського літературознавця, публіциста, есеїста, критика, редактора, дослідника "Розстріляного відродження" (США).

Ще цього дня:

1991 - У столиці Намібії підписана "Віндхукська декларація", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси;

1995 - Указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;

2004 - Протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів;

2014 - Створено добровольчий батальйон "Айдар".

Церковне свято:

День пам'яті преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського

Преподобний Феодосій Печерський - один із засновників чернецтва. Його ім'я стоїть другим після засновника монастиря святого Антонія - за Феодосія Печерського обитель стала осередком благочестя, святості та високої освіченості Стародавньої Русі. Також преподобний Феодосій став другим святим після князів Бориса і Гліба, кого канонізовано в 1108 році.

Жив Феодосій у XI столітті, народився у Васильєві (сучасний Васильків), під Києвом. Ще в дитинстві йому подобалося ходити до церкви, тож хлопчик попросив батьків віддати його на навчання читання священних книг. Хлопчик рано залишився без батька, а мати не хотіла, щоб він присвятив себе подвижницькому життю. Тож у 24 роки Феодосій таємно залишив дім і прийняв чернецтво в Києво-Печерському монастирі.

У 1057 році його обрали ігуменом монастиря, але навіть у цьому сані Феодосій однаково брався за найважчу роботу. Слава про його подвиги привела в обитель багато ченців. Коли Феодосій взявся за облаштування монастиря, то запровадив у ньому статут Студійської обителі біля Константинополя.

Великі київські князі, зокрема Ізяслав, приїжджали поговорити з Феодосієм. Він не боявся викривати сильних світу цього і виступав заступником незаконно засуджених - судді переглядали такі справи на прохання ігумена.

Помер преподобний через рік після смерті Антонія - 3 травня 1074 року, не доживши до 40 років. Поховали його в печері, де він жив. 1091 року мощі святого розшукав преподобний Нестор - їх тоді вже перенесли в Успенський собор Печерського монастиря. Їм приходили вклонитися прочани з усієї Київської Русі.

Коли боялися навали Батия, печерські ченці сховали святі мощі "під спуд" собору, точне їхнє місце знаходження невідоме.

Іменини: Тимофій, Петро.