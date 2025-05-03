США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

Напередодні запланованого візиту до Ер-Ріяду Дональда Трампа, США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на суму близько $3,5 млрд, повідомляє Bloomberg.

"Зокрема, йдеться про постачання 1000 ракет середнього радіусу дії AIM-120C-8 класу "повітря-повітря", 50 секцій наведення, а також логістичну та програмну підтримку. Головним підрядником визначена компанія RTX Corp. зі штату Арізона", - написано в повідомленні.

Державний департамент поінформував Конгрес про можливу угоду, назвавши Саудівську Аравію "країною-партнером, яка сприяє політичній стабільності та економічному прогресу в регіоні Перської затоки".

Візит Трампа до Саудівської Аравії очікується в середині травня. У межах поїздки також заплановані зупинки в Об’єднаних Арабських Еміратах і Катарі.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/us-approves-3-5-billion-weapons-sale-to-saudi-arabia?embedded-checkout=true