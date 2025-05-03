США розширюють військову присутність на кордоні з Мексикою - ЗМІ

Американські військові створили другу військову зону на кордоні з Мексикою — цього разу в Техасі, на ділянці довжиною 63 милі, що простягається на схід від кордону з Нью-Мексико в районі Ель-Пасо, повідомляє Reuters.

Зону визначено як "Техаську зону національної оборони". Раніше, у квітні, адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про створення першої такої зони — площею 170 квадратних миль — у штаті Нью-Мексико.

"У нових зонах американські війська мають право тимчасово затримувати мігрантів або порушників кордону й передавати їх представникам Прикордонно-митної служби США або іншим цивільним правоохоронним органам. Юрисдикція щодо нелегальних перетинів кордону в цих зонах залишається за митно-прикордонною службою", - пише видання.

За даними, 82 мігрантам було пред’явлено звинувачення у зв’язку з перетином військової зони в Нью-Мексико, однак жодного з них не затримували військові — це робили співробітники Прикордонно-митної служби.

Зона призначена для того, щоб дозволити адміністрації Дональда Трампа використовувати війська без звернення до Акта про повстання 1807 року, що надає президенту право застосовувати армію для придушення громадських заворушень.

Наразі на кордоні перебуває близько 11 900 військовослужбовців. За офіційними даними, кількість затриманих мігрантів у березні знизилася до найнижчого рівня за весь період спостережень.

Губернатор Техасу Грегг Ебботт, республіканець, опублікував фото встановлення колючого дроту, заявивши, що штат "продовжує співпрацю з адміністрацією Трампа, щоб зупинити нелегальну імміграцію".

Водночас губернатор Нью-Мексико Мішель Лужан Грішем виступила проти створення зони, назвавши її в березневому дописі в соціальних мережах "депортаційною буферною зоною" та "марною тратою ресурсів і військовослужбовців".

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/us-military-creates-new-military-zone-along-border-with-mexico-2025-05-02/