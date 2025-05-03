Інтерфакс-Україна
Події
04:42 03.05.2025

"Нафтогаз" за 2024р виплатив 81 млн грн провідному персоналу і 33 млн грн. членам наглядової ради

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НАК "Нафтогаз України" за підсумками 2024 року виплатив провідному управлінському персоналу компанії, що складався в середньому з п’яти членів правління та шести директорів 81 млн грн компенсації проти 77 млн грн у 2023 році, коли провідний персонал складався з чотирьох членів правління і шести директорів.

"Компенсація провідному управлінському персоналу, що входить до складу адміністративних витрат, включала заробітну плату й додаткові поточні премії та становила 81 млн грн", - говориться у консолідованій фінансовій звітності товариства за 2024 рік.

Виплати на забезпечення діяльності наглядової ради компанії за 2024 рік склали 33 млн грн проти 18 млн грн у 2023 році. Вказана сума включала оплату послуг членам НР у розмірі 29 млн грн та 4 млн грн у вигляді відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними обов'язків членів наглядової ради.

"Членам наглядової ради була встановлена фіксована винагорода, яка виплачується відповідно до умов індивідуальних цивільно-правових договорів, укладених компанією з членами НР", - сказано у документі.

НАК "Нафтогаз України" за результатами 2024 року отримала 23,9 млрд грн чистого прибутку проти 0,8 млрд грн збитку у 2023 році.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" за результатами 2024 року отримала майже 38 млрд грн чистого консолідованого прибутку, що на 15 млрд грн, або на 64% більше, ніж у 2023 році. Водночас доходи від реалізації становили 298,7 млрд грн.

Найбільший внесок у прибуток "Нафтогазу" за минулий рік забезпечило АТ "Укргазвидобування", яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн, що майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком.

Джерело: https://t.me/NaftogazUA/2515

www.mof.gov.ua

Теги: #менеджмент #виплати #нафтогаз

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