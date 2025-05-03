Інтерфакс-Україна
Події
02:42 03.05.2025

Поліцейську на Одещині відсторонили від служби через ДТП із травмуванням дитини в Татарбунарах

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Керівництво поліції Одещини ініціювало службове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю співробітниці Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

Зазначається, що на час проведення службового розслідування поліцейську відсторонено від виконання службових обов’язків.

"Подія сталася 29 квітня близько 17:00 у місті Татарбунари. Встановлено, що співробітниця поліції здійснила наїзд на 7-річну місцеву мешканку, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу", - йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області (ГУНП) в п’ятницю.

Дитину оглянули лікарі – вона отримала незначні садна та була відпущена додому.

Згідно з повідомлення, перевірка водійки на стан сп’яніння показала, що вона перебувала у тверезому стані. На місці працювали співробітники управління головної інспекції ГУНП в Одеській області та територіального відділення поліції.

Відносно водійки складено адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: https://od.npu.gov.ua/news/kerivnytstvo-politsii-odeshchyny-initsiiuvalo-sluzhbove-rozsliduvannia-za-faktom-dtp-za-uchastiu-spivrobitnytsi-bilhorod-dnistrovskoho-raionnoho-viddilu-politsii

Теги: #одеська #дтп #травмування

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