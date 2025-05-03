У лікарнях Харкова внаслідок обстрілу перебувають 8 постраждалих — ОВА

У лікарнях Харкова наразі перебувають вісім осіб, які зазнали поранень унаслідок масованої атаки РФ, усі — у стані середньої тяжкості, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Медики невтомно працюють, надаючи пораненим висококваліфіковану допомогу", — зазначив він у своєму Телеграм-каналі в суботу.

Під ударом опинилися чотири райони міста: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський. Унаслідок обстрілів спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.

За словами очільника ОВА, попри загрозу повторних атак, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідовують наслідки обстрілів: "Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки", - написав він.

Джерело: https://t.me/synegubov/14130