У лікарнях Харкова внаслідок обстрілу перебувають 8 постраждалих — ОВА
У лікарнях Харкова наразі перебувають вісім осіб, які зазнали поранень унаслідок масованої атаки РФ, усі — у стані середньої тяжкості, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Медики невтомно працюють, надаючи пораненим висококваліфіковану допомогу", — зазначив він у своєму Телеграм-каналі в суботу.
Під ударом опинилися чотири райони міста: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський. Унаслідок обстрілів спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.
За словами очільника ОВА, попри загрозу повторних атак, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідовують наслідки обстрілів: "Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки", - написав він.
Джерело: https://t.me/synegubov/14130