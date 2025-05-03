Інтерфакс-Україна
Події
01:33 03.05.2025

У лікарнях Харкова внаслідок обстрілу перебувають 8 постраждалих — ОВА

1 хв читати

У лікарнях Харкова наразі перебувають вісім осіб, які зазнали поранень унаслідок масованої атаки РФ, усі — у стані середньої тяжкості, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Медики невтомно працюють, надаючи пораненим висококваліфіковану допомогу", — зазначив він у своєму Телеграм-каналі в суботу.

Під ударом опинилися чотири райони міста: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський. Унаслідок обстрілів спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.

За словами очільника ОВА, попри загрозу повторних атак, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідовують наслідки обстрілів: "Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки", - написав він.

Джерело: https://t.me/synegubov/14130

Теги: #харків #постраждалі #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:35 03.05.2025
Зеленський про атаку на Харків: доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах

Зеленський про атаку на Харків: доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах

23:54 02.05.2025
У Харкові вже 43 постраждалих, серед них 11-річна дитина - Терехов

У Харкові вже 43 постраждалих, серед них 11-річна дитина - Терехов

23:30 02.05.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 40 - ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 40 - ОВА

22:49 02.05.2025
У Харкові вже 12 постраждалих - мер

У Харкові вже 12 постраждалих - мер

22:29 02.05.2025
Кількість постраждалих унаслідок атаки "Шахедів" по Харкову зросла до шести, пошкоджено багатоквартирний будинок - влада

Кількість постраждалих унаслідок атаки "Шахедів" по Харкову зросла до шести, пошкоджено багатоквартирний будинок - влада

15:43 02.05.2025
Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

11:19 02.05.2025
Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА зросла до 30 людей, двоє з них у тяжкому стані

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА зросла до 30 людей, двоє з них у тяжкому стані

08:01 02.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29

05:41 02.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 28 – ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 28 – ОВА

01:33 02.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 14 – ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 14 – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей - Зеленський

Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики

У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

ОСТАННЄ

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

США схвалили можливий продаж Україні послуг для навчання та обслуговування літаків F-16 на суму $310,5 млн

США підготували нові санкції проти РФ - ЗМІ

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет США на $163 млрд, урізавши витрати на освіту і житлове будівництво - ЗМІ

У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

Верещук: З початку 2024 року видано понад 723 тис. посвідчень УБД, до кінця травня планується повністю ліквідувати заборгованість

Внаслідок обстрілу Марганця постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина - Нацполіція

УЗ отримала нові плацкартні вагони без бокових полиць

Зеленський доручив правоохоронцям приділити особливу увагу пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА