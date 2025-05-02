Зеленський доручив правоохоронцям приділити особливу увагу пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон.

"Окремо сьогодні я хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії Моторсіч та продаж української зброї в Росію. У Монако затримали одного з підозрюваних і важливо, що це сигнал за кордоном, вони не сховаються", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

За його словами, він "доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон".

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ "Мотор Січ": СБУ, прокуратура та правоохоронні органи Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримали сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.