Зеленський доручив правоохоронцям приділити особливу увагу пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон
Президент України Володимир Зеленський доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон.
"Окремо сьогодні я хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії Моторсіч та продаж української зброї в Росію. У Монако затримали одного з підозрюваних і важливо, що це сигнал за кордоном, вони не сховаються", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.
За його словами, він "доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон".
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ "Мотор Січ": СБУ, прокуратура та правоохоронні органи Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримали сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта.