Сили оборони продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на деяких напрямках фронту, Сили оборони України продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кілька разів сьогодні доповідав Головком. Особлива увага – ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він наголосив, що Росія продовжує відмовлятись від повного та тривалого припинення вогню, а також, що вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій.

"Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно – як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла", - наголосив президент.