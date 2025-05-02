Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 травня, провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків, а також щодо ключових питань з F-16.

"Українські F-16. Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він подякував всім, хто посилює дії України в небі.