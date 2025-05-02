Інтерфакс-Україна
Події
18:23 02.05.2025

Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

2 хв читати
Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

Кабінет міністрів України затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України. Загалом у межах цього механізму Україна залучить 50 млрд доларів", - написав Шмигаль в Телеграм.

Він подякував партнерам з країн "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу "за створення інструменту, який змушує Росію платити за завдані збитки". "Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, у березні та на початку квітня Європейський Союз двічі перераховував Україні про EUR1 млрд у межах ініціативи ERA, а на початку січня – EUR3 млрд із запланованих EUR18 млрд. Також у межах ініціативи ERA Велика Британія двічі перераховувала Україні по GBP752 млн (EUR 873 млн), а загалом планує переразувати GBP2,26 млрд (EUR 2,62 млрд). Також Україна вже отримала CAD2,5 млрд (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи ERA від Канади, яка загалом планує передати CAD5 млрд.

Мінфін США ще у грудні 2024 року повідомив про рішення виділити Україні $20 млрд у рамках ініціативи G7 про виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Японія заявляла про намір передати України JPY471,9 млрд (приблизно $3,1 млрд).

Теги: #угода #шмигаль #японія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 02.05.2025
Шмигаль: потрібно підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США

Шмигаль: потрібно підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США

17:41 02.05.2025
Уряд розподілив 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації профтехів - Шмигаль

Уряд розподілив 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації профтехів - Шмигаль

14:40 02.05.2025
Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

11:35 02.05.2025
Прем’єр просить Раду якнайскоріше ратифікувати угоду про інвестфонд відбудови зі США

Прем’єр просить Раду якнайскоріше ратифікувати угоду про інвестфонд відбудови зі США

00:08 02.05.2025
Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

23:46 01.05.2025
Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

20:30 01.05.2025
Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

20:24 01.05.2025
Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

19:29 01.05.2025
Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

19:16 01.05.2025
Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

ВАЖЛИВЕ

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

Наступні техдокументи до угоди про копалини зі США будуть не міжурядового, а інституційного рівня

ОСТАННЄ

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

Кабмін змінив першого заступника Мінстратегпрома і призначив заступника голови Держслужби експортного контролю

Кабмін затвердив положення про держагентство "ПлейСіті" в сферах азартних ігор та лотерей

Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України - МВС

Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА