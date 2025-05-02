Інтерфакс-Україна
Події
18:20 02.05.2025

Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

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Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову із радником прем‘єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронту та посилення санкцій проти Росії.

"У рамках постійного діалогу провів розмову із радником прем‘єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом. Обговорили ситуацію на фронті, підписання угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна, посилення санкцій проти рф та подальшу координацію на шляху до тривалого і стійкого миру", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він подякував Великій Британії за підтримку України.

Теги: #єрмак #пауелл

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