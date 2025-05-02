Уряд розподілив 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації профтехів - Шмигаль

Кабінет міністрів України розподіляє 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації закладів професійної та фахової передвищої освіти, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю.

"Сьогодні ухвалюємо рішення щодо подальших інвестицій в освіту та нашу спроможність здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам… Мова йде про модернізацію лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів", - сказав він.

За словами голови уряду, кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів "та інших фахівців, без яких неможлива відбудова".

"Відновлення України стане найбільш масштабним подібним проєктом в Європі за останні 70 років. І ми готуємося до його реалізації вже сьогодні. Формуємо стратегічні партнерства. Створюємо архітектуру відновлення. Інвестуємо в людський капітал", - додав Шмигаль.