Інтерфакс-Україна
Події
17:41 02.05.2025

Уряд розподілив 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації профтехів - Шмигаль

1 хв читати
Уряд розподілив 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації профтехів - Шмигаль

Кабінет міністрів України розподіляє 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації закладів професійної та фахової передвищої освіти, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду у п'ятницю.

"Сьогодні ухвалюємо рішення щодо подальших інвестицій в освіту та нашу спроможність здійснювати відбудову завдяки кваліфікованим кадрам… Мова йде про модернізацію лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, а також забезпечення енергоефективності та безпеки цих освітніх просторів", - сказав він.

За словами голови уряду, кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів "та інших фахівців, без яких неможлива відбудова".

"Відновлення України стане найбільш масштабним подібним проєктом в Європі за останні 70 років. І ми готуємося до його реалізації вже сьогодні. Формуємо стратегічні партнерства. Створюємо архітектуру відновлення. Інвестуємо в людський капітал", - додав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 02.05.2025
Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

17:46 02.05.2025
Шмигаль: потрібно підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США

Шмигаль: потрібно підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США

19:09 01.05.2025
Уряд за зверненням "Укроборонпрому" ініціював зміну еконорм для імпортованих сідельних тягачів

Уряд за зверненням "Укроборонпрому" ініціював зміну еконорм для імпортованих сідельних тягачів

12:11 01.05.2025
Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю

Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю

11:32 01.05.2025
Прем’єр вдень почне консультації в Раді щодо ратифікації угоди зі США

Прем’єр вдень почне консультації в Раді щодо ратифікації угоди зі США

23:06 30.04.2025
Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль

Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль

21:26 30.04.2025
У декларації Шмигаля був відсутній Range Rover, оскільки, за роз'ясненнями НАЗК, службові авто не потрібно декларувати - пресслужба Кабміну

У декларації Шмигаля був відсутній Range Rover, оскільки, за роз'ясненнями НАЗК, службові авто не потрібно декларувати - пресслужба Кабміну

16:58 30.04.2025
Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

16:27 30.04.2025
Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

14:35 30.04.2025
Шмигаль доручив розглянути можливість запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання

Шмигаль доручив розглянути можливість запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання

ВАЖЛИВЕ

Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

ОСТАННЄ

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

В Рівненській області розмістили 8 евакуйованих дітей з Миколаєва – ОВА

Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

Кабмін змінив першого заступника Мінстратегпрома і призначив заступника голови Держслужби експортного контролю

Кабмін затвердив положення про держагентство "ПлейСіті" в сферах азартних ігор та лотерей

Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України - МВС

Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА