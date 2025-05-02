"Панський маєток" у Василівці під Одесою повернуто державі – Офіс генпрокурора

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Органи прокуратури Одеської області повернули у комунальну власність пам’ятку архітектури місцевого значення – "Панський маєток" у селі Василівка Вигоднянської громади Одеського району, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у п'ятницю.

"В 2010 році під час хвилі приватизації будівлю передали у приватну власність з умовами щодо її збереження, догляду та реставрації. Однак новий власник ігнорував покладені на нього договором купівлі-продажу обов’язки: протягом понад 15 років маєток залишався у критичному стані, руйнувався внаслідок атмосферних впливів та вандалізму. Власник будівлі, попри взяті на себе зобов’язання, які є істотними умовами договору, фактично бездіяв: з 2010 року не здійснив жодних дій щодо збереження або відновлення пам’ятки, а своїм ставленням лише сприяв подальшому її занепаду. Все це суперечило громадським інтересам та порушувало законодавство про охорону культурної спадщини. Тому прокуратура втрутилася, щоб зберегти маєток", - йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначили, що маєток був зведений у 1845 році як родова садиба героя Кримської війни, генерала Івана Дубицького. Будівля площею понад 2 тис 300 кв м виконана у стилі класицизму, оздоблена колонами та арочними вікнами. У 1937 році садиба була націоналізована, після Другої світової війни в ній функціонувала сільська школа, а згодом – адміністративні установи.

За результатами розгляду справи рішенням Господарського суду від 3 лютого 2025 року були задоволено позовні вимоги Одеської обласної прокуратури в інтересах держави, розірвано договір купівлі-продажу та зобов’язано відповідача повернути будівлю. Для виконання судового рішення 6 березня між Вигодянською сільською радою та відповідачем підписано акт приймання-передачі і об’єкт офіційно повернуто у комунальну власність, йдеться в повідомленні.