Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

Слідчі поліції за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова викрили містянина, який, прикриваючись допомогою українським військовим, організував схему систематичного шахрайства.

" 31-річному чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний створив фейковий профіль у Facebook та розміщував пости про нібито збір коштів на потреби української армії. У своїх оголошеннях чоловік зазначав особисті банківські реквізити й просив усіх небайдужих долучитися до підтримки захисників. Але насправді отримані кошти фігурант витрачав на власні потреби.

"Аби уникнути викриття, він навіть не використовував SIM-карту — лише Wi-Fi, телефон та підставний акаунт у соцмережі",- зазначають у прокуратурі.

Слідство встановило 30 фактів отримання грошей від громадян з різних куточків країни. Кожна людина перераховувала псевдоволонтерові 3–4 тисячі гривень.