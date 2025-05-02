Інтерфакс-Україна
Події
15:43 02.05.2025

Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

1 хв читати
Харківʼянин витрачав на власні потреби донати, який збирав начебто для ЗСУ - прокуратура

Слідчі поліції за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова викрили містянина, який, прикриваючись допомогою українським військовим, організував схему систематичного шахрайства.

" 31-річному чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний створив фейковий профіль у Facebook та розміщував пости про нібито збір коштів на потреби української армії. У своїх оголошеннях чоловік зазначав особисті банківські реквізити й просив усіх небайдужих долучитися до підтримки захисників. Але насправді отримані кошти фігурант витрачав на власні потреби.

"Аби уникнути викриття, він навіть не використовував SIM-карту — лише Wi-Fi, телефон та підставний акаунт у соцмережі",- зазначають у прокуратурі.

Слідство встановило 30 фактів отримання грошей від громадян з різних куточків країни. Кожна людина перераховувала псевдоволонтерові 3–4 тисячі гривень.

Теги: #харків #шахрайство #прокуратура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 01.05.2025
У Харкові зафіксовано влучання ворожого БпЛА, наслідки уточнюються

У Харкові зафіксовано влучання ворожого БпЛА, наслідки уточнюються

23:49 30.04.2025
Ворожий БпЛА влучив в АЗС у Харкові, на місці пожежа - Терехов

Ворожий БпЛА влучив в АЗС у Харкові, на місці пожежа - Терехов

21:40 30.04.2025
Кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку у передмісті Харкова зросла до 14, більшість з них діти - прокуратура

Кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку у передмісті Харкова зросла до 14, більшість з них діти - прокуратура

15:13 30.04.2025
Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

13:04 30.04.2025
Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

07:06 30.04.2025
Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

00:28 30.04.2025
У Харкові вже 39 постраждалих - Терехов

У Харкові вже 39 постраждалих - Терехов

23:46 29.04.2025
Кількість постраждалих в Харкові зросла до 30 - Терехов

Кількість постраждалих в Харкові зросла до 30 - Терехов

23:31 29.04.2025
Харків зазнав 16 ударів ворожих дронів, кількість постраждалих сягнула 20 - мер

Харків зазнав 16 ударів ворожих дронів, кількість постраждалих сягнула 20 - мер

23:14 29.04.2025
У Харкові 15 постраждалих, серед них 5-річна дитина - Терехов

У Харкові 15 постраждалих, серед них 5-річна дитина - Терехов

ВАЖЛИВЕ

СБУ: Підозрювана в нападі на Стерненка була завербована ворожими спецслужбами

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

Наступні техдокументи до угоди про копалини зі США будуть не міжурядового, а інституційного рівня

Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль

ОСТАННЄ

Дрони атакували Севастополь та військові аеродроми в Криму – Братчук

Зеленський і Фредеріксен домовилися працювати над кроками для ефективнішої роботи з партнерами

Центр Superhumans відкриє центр слуху на базі обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих на Львівщині

РФ у квітні випустила набагато менше дронів по Україні, ніж у лютому та березні, але наростила кількість ракетних ударів – ЦПД

Подружжя, яке під виглядом зооволонтерів збирало дані ГРУ РФ про розташування ЗСУ на Харківщині, засуджено на 15 років в'язниці - прокуратура

Рада Зброярів та Роботизовані сили - за постачання перевірених НРК на фронт

Україна повернула ще шістьох дітей на підконтрольну територію

Через ворожі авіаудари по селу на Харківщині постраждала пенсіонерка – прокуратура

Міноборони продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси – Жумаділов

В агрохолдингах мобілізовано близько 9% персоналу, їм надається фінансова та психологічна підтримка - дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА