11:57 02.05.2025
Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня
Фото: Pixabay
Цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться у канадській провінції Альберта 15-17 червня.
"Саміт лідерів G7 2025 року відбудеться в Кананаскісі, Альберта, з 15 по 17 червня 2025 року", - йдеться у повідомленні, яке було опубліковано на сайті саміту.
Як повідомлялося, 1 травня прем'єр-міністр Канади Марк Карні зазначив, що з нетерпінням чекає можливості вітати президента Володимира Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі цього літа.
"Ця війна має закінчитися - і Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - написав він.