Інтерфакс-Україна
Події
11:57 02.05.2025

Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня

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Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня
Фото: Pixabay

Цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться у канадській провінції Альберта 15-17 червня.

"Саміт лідерів G7 2025 року відбудеться в Кананаскісі, Альберта, з 15 по 17 червня 2025 року", - йдеться у повідомленні, яке було опубліковано на сайті саміту.

Як повідомлялося, 1 травня прем'єр-міністр Канади Марк Карні зазначив, що з нетерпінням чекає можливості вітати президента Володимира Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі цього літа.

"Ця війна має закінчитися - і Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - написав він.

Теги: #канада #саміт #g7

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