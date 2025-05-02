Віцепрезидент США про перспективи завершення війни РФ проти України: Не найближчим часом, потрібно знайти компроміс

Війна РФ проти України не завершиться найближчим часом, для цього необхідно знайти компроміс, і це залежить від РФ та України, вважає віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Тепер, коли кожна сторона знає, які умови миру пропонує інша, саме їм (Україні та РФ – ІФ-У) доведеться дійти згоди та зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не приведе, Брете (ведучий телеканалу інтерв'ю Fox News Брет Байер – ІФ-У). Це не закінчиться найближчим часом", - сказав Венс в інтерв'ю Fox News, опублікованому на ютюб-каналі.

Він висловив впевненість в тому, що росіяни та українці самостійно "мають зробити останній крок".

"Ми змусили їх розмовляти. Ми змусили їх запропонувати мирні пропозиції. Ми уклали угоду щодо корисних копалин. Я думаю, що ми дійшли того моменту, коли вони повинні сказати: ми закінчили з бойовими діями. Ми закінчили втрачати тисячі й тисячі молодих людей. Ми закінчили з цим. Але тільки Росія та Україна можуть прийняти таке рішення. Це не те, що може зробити за них навіть президент Трамп", - наголосив віцепрезидент США.