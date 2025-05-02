Інтерфакс-Україна
Події
11:02 02.05.2025

Віцепрезидент США про перспективи завершення війни РФ проти України: Не найближчим часом, потрібно знайти компроміс

1 хв читати
Віцепрезидент США про перспективи завершення війни РФ проти України: Не найближчим часом, потрібно знайти компроміс

Війна РФ проти України не завершиться найближчим часом, для цього необхідно знайти компроміс, і це залежить від РФ та України, вважає віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Тепер, коли кожна сторона знає, які умови миру пропонує інша, саме їм (Україні та РФ – ІФ-У) доведеться дійти згоди та зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не приведе, Брете (ведучий телеканалу інтерв'ю Fox News Брет Байер – ІФ-У). Це не закінчиться найближчим часом", - сказав Венс в інтерв'ю Fox News, опублікованому на ютюб-каналі.

Він висловив впевненість в тому, що росіяни та українці самостійно "мають зробити останній крок".

"Ми змусили їх розмовляти. Ми змусили їх запропонувати мирні пропозиції. Ми уклали угоду щодо корисних копалин. Я думаю, що ми дійшли того моменту, коли вони повинні сказати: ми закінчили з бойовими діями. Ми закінчили втрачати тисячі й тисячі молодих людей. Ми закінчили з цим. Але тільки Росія та Україна можуть прийняти таке рішення. Це не те, що може зробити за них навіть президент Трамп", - наголосив віцепрезидент США.

Теги: #війна #перспективы #венс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 02.05.2025
Путін змінив плани та короткострокові цілі у війні з Україною - ЗМІ

Путін змінив плани та короткострокові цілі у війні з Україною - ЗМІ

08:34 02.05.2025
Захисники України в ніч на 2 травня знищили 64 із 150 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 2 травня знищили 64 із 150 задіяних ворогом дронів

06:24 02.05.2025
У Чорному морі - 15 ворожих кораблів - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - 15 ворожих кораблів - ВМС ЗСУ

22:23 01.05.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 119 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 119 військовослужбовців - Генштаб

22:20 01.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 140 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 140 ворожих атак - Генштаб

21:19 01.05.2025
США передають списані F-16 в Україну на запчастини

США передають списані F-16 в Україну на запчастини

17:26 01.05.2025
Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення

Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення

16:55 01.05.2025
США в наступні 100 днів планують працювати над зближенням переговорних позицій України і Росії – Венс

США в наступні 100 днів планують працювати над зближенням переговорних позицій України і Росії – Венс

11:55 01.05.2025
НАДС: 145 держслужбовців загинули від початку повномасштабної агресії РФ

НАДС: 145 держслужбовців загинули від початку повномасштабної агресії РФ

10:52 01.05.2025
Росія не зможе виграти цю війну, росіяни повинні зрозуміти це - Келлог

Росія не зможе виграти цю війну, росіяни повинні зрозуміти це - Келлог

ВАЖЛИВЕ

Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

ОСТАННЄ

Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

Двоє цивільних загинули, одна людина дістала поранень у Донецькій області за минулу добу

Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

Держкомтелерадіо додало 11 книжок до переліку антиукраїнських видань

Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення

Держдеп США оголосив про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною

Раді пропонують ратифікувати угоду про корисні копалини

KEY Group допоможе KSE у створенні нового університетського кампусу

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ворожих обстрілів

Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА