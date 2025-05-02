Інтерфакс-Україна
Події
08:19 02.05.2025

Упродовж доби зафіксовано 199 бойових зіткнень

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Упродовж доби зафіксовано 199 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці. 

" Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 96 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і 172 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5898 обстрілів, з них 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2991 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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