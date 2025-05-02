Інтерфакс-Україна
Події
08:01 02.05.2025

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29 – ОВА

1 хв читати
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29 – ОВА

29 людей, в тому числі дитина, отримали поранення внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 06:40 п'ятниці.

"Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи - внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 29 людей. Серед травмованих 13-річний хлопчик. 12 людей на ранок знаходяться в медзакладах обласного центру. Наразі вони отримують усю необхідну допомогу", - написав Федоров.

 

 

Теги: #постраждалі #запорізька #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 02.05.2025
РФ здійснила масовану атаку БпЛА на ремонтний завод "Укрзалізниці" в Запоріжжі

РФ здійснила масовану атаку БпЛА на ремонтний завод "Укрзалізниці" в Запоріжжі

05:41 02.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 28 – ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 28 – ОВА

01:33 02.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 14 – ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 14 – ОВА

23:50 01.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до восьми – ОВА

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до восьми – ОВА

23:19 01.05.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до чотирьох – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до чотирьох – ОВА

07:55 01.05.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

07:39 01.05.2025
До 15 зросла кількість постраждалих в Одесі

До 15 зросла кількість постраждалих в Одесі

21:40 30.04.2025
Кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку у передмісті Харкова зросла до 14, більшість з них діти - прокуратура

Кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку у передмісті Харкова зросла до 14, більшість з них діти - прокуратура

15:13 30.04.2025
Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 12, з них 7 дітей – прокуратура

13:24 30.04.2025
Кількість постраждалих через ранкову атаку БпЛА у Південному під Харковом зросла до дев'яти

Кількість постраждалих через ранкову атаку БпЛА у Південному під Харковом зросла до дев'яти

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

Готується ґрунт для об'єднання ДОТ та АОЗ, комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

ОСТАННЄ

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців

2 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - 15 ворожих кораблів - ВМС ЗСУ

Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

Міністр закордонних справ Естонії застеріг від зволікання з використанням заморожених активів РФ для компенсації втрат України

Генеральний інспектор Пентагону вивчає другий чат Хегсета в Signal – ЗМІ

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

Одна людина загинула і є поранені внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА