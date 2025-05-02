Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29 – ОВА

29 людей, в тому числі дитина, отримали поранення внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі станом на 06:40 п'ятниці.

"Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи - внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 29 людей. Серед травмованих 13-річний хлопчик. 12 людей на ранок знаходяться в медзакладах обласного центру. Наразі вони отримують усю необхідну допомогу", - написав Федоров.