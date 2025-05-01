Інтерфакс-Україна
Події
18:56 01.05.2025

Мін’юст впроваджує реєстр депортованих дітей

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Мін’юст впроваджує реєстр депортованих дітей

Міністерство юстиції України створило та впроваджує Реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених до РФ дітей, повідомляється на сайті відомства у четвер.

"Наше головне завдання як держави — встановити особу кожної дитини, яку було незаконно депортовано державою-агресором. Реєстр — це частина нашої системної відповіді на спробу позбавити Україну її майбутнього. Ми формуємо верифіковану базу даних, яка дозволяє працювати з кожним випадком і наближати момент повернення дітей додому", — сказала заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак під час дев’ятого засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру 30 квітня у Житомирі.

Як повідомляється на сайті Мінюсту, реєстр дозволяє збирати структуровану інформацію про депортованих та примусово переміщених дітей, зокрема формувати особові справи на основі даних від державних органів, місцевої влади, громадян, громадських та міжнародних організацій. Технічне створення реєстру вже завершене. Наразі здійснюється формування та подання перших особових справ, які найближчим часом розглядатиме спеціальна міжвідомча комісія.

Заступник міністра юстиції також закликала міжнародну спільноту посилити зусилля з повернення дітей і фіксації фактів їхньої примусової депортації, зокрема, надавати інформацію про депортованих або усиновлених за кордоном дітей, вимагати від РФ розкриття місць їхнього перебування, підтримувати правові механізми повернення та сприяти технічному вдосконаленню реєстру.

Реєстр акумулює дані, які надходять від державних, місцевих та міжнародних структур, забезпечуючи цілісність, упорядкованість і доступність інформації для подальших дій з повернення дітей на Батьківщину, повідомили в Мінюсті.

Теги: #депортовані #діти #мінюст #реєстр

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