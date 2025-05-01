Інтерфакс-Україна
Події
18:53 01.05.2025

Міноборони та Укроборонпром співпрацюватимуть у сфері державного гарантування якості

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Міністерство оборони України та підприємство "Українська оборонна компанія" підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері державного гарантування якості, повідомило Міноборони в четвер.

"Цей Меморандум є чітким планом дій, який дозволить нам піднятися на якісно новий рівень у виробництві озброєння. Вперше український виробник та держава об’єднують зусилля для системного впровадження стандартів якості НАТО", – підкреслив начальник Управління державного гарантування якості полковник Євген Красников, якого цитує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що державне гарантування якості направлене на оцінювання якості роботи підприємств – виконавців державних контрактів. Це стосується процесів вхідного контролю, управління персоналом, документацією, виробничими фондами, закупівлями, ризиками, проведенням випробувань тощо.

Підписаний меморандум передбачає, зокрема, початок співпраці з таких питань: впровадження системи державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, сумісної з відповідною системою держав-членів НАТО; забезпечення функціонування на підприємствах системи управління якістю відповідно до вимог стандартів НАТО серії AQAP; сприяння участі представників Управління державного гарантування якості Міноборони у проведенні ідентифікації, аналізу та оцінювання ризиків стосовно товарів, робіт і послуг оборонного призначення; проведення оцінки підприємств на їхню спроможність виконати державні контракти; проведення аудитів та здійснення оцінки відповідності системи менеджменту якості підприємств вимогам нормативних документів державного гарантування якості та забезпечення видачі сертифікатів відповідності.

Теги: #міноборони #укроборонпром

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