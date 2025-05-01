Петиція про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні голоси
Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити керівника Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентину Гінзбург набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 6 березня і станом на 1 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
"Ми пережили СОVID-19, стійко проходимо іспити військового часу, але відчуваємо, що знущання, неповага, психологічний тиск до нас, який чиниться з боку керівника Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Гінзбург Валентини Григорівни, ми вже не витримаємо. Ця "керівниця" знищить як самих лікарів, які в цей дуже важкий час, знаходять в собі останні сили та людяність у наданні медичної допомоги пацієнтам, так і в угоду незрозуміло кому, зруйнує заклади охорони здоров’я столиці", - йдеться в тексті петиції.
Автори петиції зазначають, що не проти реформ, але вважають, що їх потрібно проводити з урахуванням порядку, передбаченого чинним законодавством України, і думки медичної спільноти.