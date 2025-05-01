Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 2–4 травня в Києві та області

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у Києві та області 2–4 травня, будьте обачними на природі, попереджає Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.

"2–4 травня в Києві та області утримається надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки", - повідомляє Укргідрометцентр у телеграмі у четвер.

У повідомленні КМДА зазначається, що фахівці закликають бути обачними під час відпочинку на природі: не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях; не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання; дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Також у КМДА нагадали про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті.