Інтерфакс-Україна
Події
14:41 01.05.2025

JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

2 хв читати
JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK в четвер, 1 травня, відкрила новий магазин у Харкові в ТРЦ Nikolsky та оновлений магазин у Рівному, який працюватиме в сучасному форматі Compact concept.

"Ці два відкриття символізують наш розвиток і адаптивність у непростих умовах. Харківський проєкт має для нас велике значення, адже таким чином ми підтримуємо місто і харків’ян, а перевідкриття у Рівному — приклад постійного вдосконалення мережі. Ми пишаємося нашими командами й вдячні кожному, хто робить JYSK ближчим до покупців щодня," — коментує Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Харківський магазин JYSK у ТРЦ Nikolsky є сьомим магазином мережі у місті і перший новим, відкритим у 2025 календарному році. Його особливість — розташування на мінус 3 поверсі — в зоні паркінгу ТРЦ, що дозволяє продовжувати роботу навіть під час повітряних тривог, оскільки приміщення відповідає критеріям укриття.

У Рівному магазин, який працював на цій локації 10 років, оновлено за сучасним форматом Compact concept, який передбачає оптимізовану викладку товарів, покращену навігацію для покупців та більш ефективне використання торгівельного простору. Це дозволить команді JYSK у Рівному ще краще обслуговувати покупців і пропонувати високий рівень комфорту під час покупок.

Наразі в Україні працює 105 магазинів JYSK у 37 містах та інтернет-магазин jysk.ua. JYSK в Україні нараховує штат понад 800 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,4 тис. магазинів у 48 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.

Теги: #jysk #відкриття #магазини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 18.04.2025
Parallel відкрила два нові АЗК в Києві

Parallel відкрила два нові АЗК в Києві

13:03 13.03.2025
JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

06:33 28.02.2025
JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

19:17 27.02.2025
JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

JYSK відкрив оновлений магазин у ТРЦ "Квадрат" у Києві

23:34 26.02.2025
У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

У Києві відбулася церемонія відкриття кінофестивалю "Cinema for Victory"

22:22 17.01.2025
Албанія відкрила посольство в Україні - МЗС

Албанія відкрила посольство в Україні - МЗС

13:40 23.12.2024
JYSK відкрив новий магазин у відновленому ТРЦ Giraffe Mall в Ірпені

JYSK відкрив новий магазин у відновленому ТРЦ Giraffe Mall в Ірпені

12:53 19.12.2024
NOVUS вніс дахову СЕС у стандарт будівництва своїх магазинів

NOVUS вніс дахову СЕС у стандарт будівництва своїх магазинів

22:31 25.11.2024
В Іспанії відбулося відкриття почесного консульства України, його очолив Володимир Носов

В Іспанії відбулося відкриття почесного консульства України, його очолив Володимир Носов

19:20 01.10.2024
Виробник озброєння KNDS відкриває дочірню компанію в Україні

Виробник озброєння KNDS відкриває дочірню компанію в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

ОСТАННЄ

Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

Прем'єр Ізраїлю повідомив про затримання підозрюваних в організації підпалів, що призвело до серйозних лісових пожеж

Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

Кремінь: Я готовий і надалі працювати мовним омбудсменом

Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

В ПП "Корчова – Краківець" з 8 травня до середини червня знизиться пропускна спроможність через ремонт

ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

McDonald’s Україна виводить з меню популярну позицію

Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА