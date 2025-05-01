JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK в четвер, 1 травня, відкрила новий магазин у Харкові в ТРЦ Nikolsky та оновлений магазин у Рівному, який працюватиме в сучасному форматі Compact concept.

"Ці два відкриття символізують наш розвиток і адаптивність у непростих умовах. Харківський проєкт має для нас велике значення, адже таким чином ми підтримуємо місто і харків’ян, а перевідкриття у Рівному — приклад постійного вдосконалення мережі. Ми пишаємося нашими командами й вдячні кожному, хто робить JYSK ближчим до покупців щодня," — коментує Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Харківський магазин JYSK у ТРЦ Nikolsky є сьомим магазином мережі у місті і перший новим, відкритим у 2025 календарному році. Його особливість — розташування на мінус 3 поверсі — в зоні паркінгу ТРЦ, що дозволяє продовжувати роботу навіть під час повітряних тривог, оскільки приміщення відповідає критеріям укриття.

У Рівному магазин, який працював на цій локації 10 років, оновлено за сучасним форматом Compact concept, який передбачає оптимізовану викладку товарів, покращену навігацію для покупців та більш ефективне використання торгівельного простору. Це дозволить команді JYSK у Рівному ще краще обслуговувати покупців і пропонувати високий рівень комфорту під час покупок.

Наразі в Україні працює 105 магазинів JYSK у 37 містах та інтернет-магазин jysk.ua. JYSK в Україні нараховує штат понад 800 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,4 тис. магазинів у 48 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.