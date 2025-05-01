Інтерфакс-Україна
Події
12:54 01.05.2025

Агропідприємство в Одеській області через ракетний обстріл зазнало збитків на 60 млн грн

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Під ракетний обстріл потрапило СФГ "Тиченко " у Білгород-Дністровському районі Одеської області, загальні втрати підприємства перевищили 60 млн грн, повідомила пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

"Масштаб руйнувань колосальний — уцілілого майна практично немає. Все, що ми будували роками, знищено в одну ніч", — заявили в агропідприємстві.

Унаслідок обстрілу повністю зруйновано технічний парк господарства. Пошкоджено 14 одиниць самохідної техніки та 20 одиниць причіпного обладнання, серед яких трактори, сівалки та збиральна техніка. Значних руйнувань зазнали складські приміщення — знищені покрівлі та бункери, що зробило склади непридатними для подальшого використання.

"Фермерське господарство "Тиченко" стало черговим прикладом того, як війна продовжує нищити аграрну інфраструктуру України, ставлячи під загрозу продовольчу безпеку та економічну стабільність на місцях", - наголосили у ВАР.

За інформацією ВАР, агропідприємство обробляє 630 га сільгоспугідь і є одним із ключових виробників у регіоні.

Згідно даних сервісу Opendatabot, СФГ "Тиченко" зареєстровано 1995 року. Спеціалізується на вирощування зернових і бобових культур, овочівництві, садівництві, ягідництві, виноградарстві.

Теги: #агропідприємство #удар #одеська_область

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