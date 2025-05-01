ПриватБанк за 2-3 роки переобладнає всі відділення у підвищеної доступності для людей з інвалідністю

Державний ПриватБанк (Київ), найбільший на ринку, планую поступово переобладнати усі відділення, щоб зробити їх доступними для людей з інвалідністю, але це може зайняти два-три роки, повідомив голова правління банку Мікаель Бьоркнерт.

"Ми створили регуляцію, яка вийде в цьому році, яка зобов’яже переобладнати всі відділення банку під стандарти", - наголосив він під час відкриття у Києві на Берестейському проспекті, 27А, 30 квітня першого оновленого відділення підвищеної доступності, яке після реконструкції стало одним із найуспішніших за фінансовими результатами у 2024 році.

Це вже 25 інклюзивне відділення ПриватБанку в Україні, але відділення підвищеної доступності подібного типу вперше відкрили у столиці, зазначили в банку.

"У Києві ми маємо 10 інклюзивних відділень, ще два відкриємо наступного тижня. Це відділення є одним з найбільш ефективних, тому для нас надзвичайно важливим, зробити це відділення інклюзивним", - розповів кореспонденту "Інтерфакс-Україна" під час відкриття відділення у середу.

За даними Національного банку України, Приватбанк станом на початок цього року займає перше місце за загальними активами (947,13 млрд грн, або 25,3%) серед 61-го банку.

Станом на 1 квітня 2025 року мережа ПриватБанку налічувала 1105 відділень, що на два менше порівняно з початком року.