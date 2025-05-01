"Євросолідарність" закликала Зеленського обговорити з представниками фракцій і груп Ради укладену зі США угоду про копалини

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді звертається до президента України Володимира Зеленського із закликом зустрітися з представниками парламентських фракцій і груп для обговорення укладеної з США угоди про співпрацю у сфері корисних копалин, йдеться у заяві, опублікованій на сайті політсили у четвер вранці.

"Восени минулого року під час виступу у Верховній Раді Зеленський оголосив свій план стійкості, серед пунктів якого була й ідея спільної розробки надр з нашими партнерами. Проте, Зеленський уникає комунікацій з парламентом, хоча такий діалог сприяв би внутрішній єдності. Фракція "ЄС" вважає неприпустимим фактичне вилучення ВР з процесу мирних переговорів і підготовки ключових для країни угод. Неприпустимо зводити роль законодавчого органу дише до натискання кнопок", - йдеться в заяві.

У політсилі відзначили, що українці дізналися про підписання Угоди про мінерали між урядами України і США з іноземних ЗМІ і тільки після витоку інформації українські урядовці підтвердили факт підписання угоди і прокоментували її деталі.

"Ми наполягаємо на максимальній відкритості переговорів щодо укладання угоди, із залученням лідерів фракцій Верховної Ради, фахівців та експертного середовища. Це неприпустимо, коли текст угоди оприлюднюють після підписання, без всебічного обговорення та аналізу", - висловили у партії свою позицію.

В "Євросолідарності" наполягають, що всі положення угоди повинні відповідати Конституції України, не порушувати суверенітет держави, не створювати дисбалансу у прийнятті рішень щодо управління ресурсами, зокрема не допускати права вето іноземних представників у стратегічних органах управління. Також у партії вимагають закріплення у тексті угоди принципу рівноправного партнерства, щоб вона не суперечила зобов’язанням України перед Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами, а також прозорого ухвалення рішення щодо реалізації угоди.

Як повідомлялося, перша віцепрем’єрка – міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент у середу у Вашингтоні підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна.