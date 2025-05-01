Інтерфакс-Україна
Події
10:57 01.05.2025

Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

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Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

Білий дім схвалив перший експорт озброєння до України на суму щонайменше $50 млн через прямі комерційні продажі (DCS), повідомив Kyiv Post з посиланням на власні дипломатичні джерела.

За даними видання, повідомлення про ліцензію на продаж на $50 млн було подано до Конгресу згідно із законом про контроль за експортом озброєння (Arms Export Control Act), який уповноважує президента США контролювати імпорт і експорт оборонної продукції та послуг.

"Запропонований продаж охоплює експорт оборонної продукції, зокрема технічних даних, а також оборонних послуг до України", - йдеться у повідомленні.

З 2015 по 2023 рік США непублічно дозволяли постійний експорт оборонних товарів і послуг до України через DCS на понад $1,6 млрд.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, Україна отримала від США зброю і допомогу на $105 млрд. Він також спростував інформацію ЗМІ про те, що частину зброї було відправлено в інше місце.

Теги: #продаж #зброя #трамп

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